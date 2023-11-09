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Женщина уснула на путях и выжила после проезда над ней поезда в Алтайском крае

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Женщина уснула на железнодорожных путях в Алтайском крае, над ней проехал грузовой поезд с 29 вагонами. Сейчас транспортная полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Как выяснилось, местная жительница накануне дня рождения выпивала алкогольные напитки и «присела отдохнуть» на путях.
Женщина уснула на путях и выжила после проезда над ней поезда в Алтайском крае
  • Gettyimages.ru

Как сообщает МВД, это случилось на перегоне между станциями Арбузовка — Дальний.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в колее железнодорожных путей женщину. 49-летняя гражданка накануне юбилея возвращалась с работы домой, перепутала станцию и вышла на другой.

«Идя пешком вдоль железнодорожных путей в направлении дома, женщина употребляла алкогольные напитки и в какой-то момент присела отдохнуть и крепко уснула на путях. Машинист увидел лежащего человека в железнодорожной колее, когда уже поезд подъехал достаточно близко, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако тормозной путь был слишком длинный, и грузовой состав прошёл над женщиной и остановился», — рассказали в транспортной полиции Сибири.

В конце октября самодельный снегоболотоход столкнулся с товарным поездом в Новгородской области, водитель скончался на месте.

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