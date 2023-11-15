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Два человека погибли при столкновении автобуса и фуры в Свердловской области

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Два человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Свердловской области.
Два человека погибли при столкновении автобуса и фуры в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. 

«В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всех пострадавших эвакуируют в центральную больницу в Верхней Пышме.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

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