Два человека погибли при столкновении автобуса и фуры в Свердловской области

Два человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Свердловской области.

Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

«В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всех пострадавших эвакуируют в центральную больницу в Верхней Пышме.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.