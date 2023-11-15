Два человека погибли при столкновении автобуса и фуры в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
«В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всех пострадавших эвакуируют в центральную больницу в Верхней Пышме.
Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.