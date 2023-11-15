На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись грузовик и автобус

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.

Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля», — приводит сообщение ТАСС.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС.

Ранее пострадавшая в ДТП на Режевском тракте Свердловской области шестилетняя девочка скончалась в больнице.

В МВД Москвы заявили, что по факту аварии с пятью пострадавшими на Варшавском шоссе в столице возбудили уголовное дело.