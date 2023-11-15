На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись грузовик и автобус
Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля», — приводит сообщение ТАСС.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС.
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