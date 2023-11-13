Пострадавший в ДТП 2 ноября ребёнок умер в больнице Свердловской области
- Gettyimages.ru
Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по региону.
Авария произошла 2 ноября на 64 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в другой. Два человека погибли на месте аварии, двух девочек и женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения гружёного лесовоза и легкового автомобиля на автодороге Пермь — Березники в Пермском крае.