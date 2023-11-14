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Компания OBI просит запретить бывшей «дочке» в России использовать свои бренды

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Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG, которая является бывшей хозяйкой строительных гипермаркетов OBI в России, просит суд Московской области запретить её бывшей «дочке» ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» использовать свои бренды в доменном имени сайта obi.ru.

Как сообщило РИА Новости, иск поступил в суд 9 ноября, его приняли к рассмотрению. Предварительные слушания состоятся 10 января.

Указывается, что речь идёт о двух международных словесных товарных знаках — obi и OBI, которые были зарегистрированы в 2011 году. По заявлению немецкой компании суд принял обеспечительные меры.

Российская OBI при этом старается решить вопрос с брендом, отправив запрос немецкой стороне о возобновлении переговоров, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в России могут переименовать гипермаркеты OBI в Domus.

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