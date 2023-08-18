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«Ведомости»: в России гипермаркеты OBI могут переименовать в Domus

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В России гипермаркеты товаров для дома OBI могут начать работать под новым брендом Domus, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных Роспатента.
«Ведомости»: в России гипермаркеты OBI могут переименовать в Domus
  • АГН «Москва»

Как пишет газета, ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подало в Роспатент заявку на регистрацию этого бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров.

Газета напомнила, что, согласно сделке с немецкой OBU GmbH, новые владельцы в России должны переименовать гипермаркеты.

При этом отмечается, что Domus является не единственным вариантом. Среди прочих названий числятся HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении бизнеса OBI в России.

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