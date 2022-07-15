ФАС согласовала ходатайство Группы MAX о приобретении бизнеса OBI в России

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Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство Группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении бизнеса OBI в России.
ФАС согласовала ходатайство Группы MAX о приобретении бизнеса OBI в России
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как считают в ФАС, заключение сделки не приведёт к ограничению конкуренции, так как компании осуществляют деятельность на разных рынках.

Отмечается, что Группа MAX занимается разработкой строительных проектов, а OBI — торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и предоставлением зданий в аренду.

Ранее ФАС сообщила, что Группа MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI.

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