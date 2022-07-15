ФАС согласовала ходатайство Группы MAX о приобретении бизнеса OBI в России
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Как считают в ФАС, заключение сделки не приведёт к ограничению конкуренции, так как компании осуществляют деятельность на разных рынках.
Отмечается, что Группа MAX занимается разработкой строительных проектов, а OBI — торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и предоставлением зданий в аренду.
Ранее ФАС сообщила, что Группа MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI.