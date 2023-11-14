Хабаровский край представил свои достижения на выставке «Россия»

Хабаровский край представил свои достижениями на международной выставке-форуме «Россия», которая проводится на ВДНХ в Москве. Регион поделился серьёзными успехами в обучении подрастающего поколения и рассказал об интереснейших местах для туристов.

Как отметил глава края Михаил Дегтярёв, предков на Дальний Восток «манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан».

Он пригласил гостей выставки на местные заводы, а также предложил им насладиться изумительной природой.

«Зовём тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелёты к нам стали доступнее, и это повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах — петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а ещё Шантарские острова и наш край — родину гренландских китов», — сказал губернатор.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.