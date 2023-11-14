RT в Telegram
Подпишись

Хабаровский край представил свои достижения на выставке «Россия»

Короткая ссылка
Хабаровский край представил свои достижениями на международной выставке-форуме «Россия», которая проводится на ВДНХ в Москве. Регион поделился серьёзными успехами в обучении подрастающего поколения и рассказал об интереснейших местах для туристов.
Хабаровский край представил свои достижения на выставке «Россия»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Как отметил глава края Михаил Дегтярёв, предков на Дальний Восток «манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан».

Он пригласил гостей выставки на местные заводы, а также предложил им насладиться изумительной природой.

«Зовём тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелёты к нам стали доступнее, и это повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах — петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а ещё Шантарские острова и наш край — родину гренландских китов», — сказал губернатор.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить