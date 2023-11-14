Врач Мясников посоветовал искать физическую нагрузку в повседневной жизни

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что способы проявить физическую активность всегда можно найти в повседневной жизни.

«Для здоровья не нужны кроссовки, не нужны абонементы в спортзал и не нужно спортивное оборудование. Необходимо просто двигаться. Это очень важно — находить физическую нагрузку в повседневной жизни. Обычно мы её просто избегаем», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

Например, считает эксперт, можно не пользоваться лифтом или проходить пешком несколько автобусных остановок.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.