Иностранцы стали вдвое чаще переезжать на ПМЖ на Урал
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По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за минувшие девять месяцев было оформлено 47 пассажирских деклараций на домашние вещи, а также личные автомобили.
«При этом за весь 2022 год было подано только 20 таких деклараций», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФТС.
Ранее стало известно о двукратном росте потока иностранных туристов на горный курорт «Роза Хутор» в Сочи. За шесть месяцев его посетили более 2,8 тыс. иностранцев.