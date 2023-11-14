Иностранцы стали вдвое чаще переезжать на ПМЖ на Урал

Свердловская область приобретает всё большую популярность среди иностранцев, желающих поселиться в России. Как выяснилось, их поток в регион увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за минувшие девять месяцев было оформлено 47 пассажирских деклараций на домашние вещи, а также личные автомобили.

«При этом за весь 2022 год было подано только 20 таких деклараций», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФТС.

Ранее стало известно о двукратном росте потока иностранных туристов на горный курорт «Роза Хутор» в Сочи. За шесть месяцев его посетили более 2,8 тыс. иностранцев.