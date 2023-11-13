На «Розе Хутор» зафиксирован двукратный рост потока иностранных туристов

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи в текущем году принял 2,8 тыс. иностранных туристов, что в два раза превышает показатель прошлого года.

Об этом говорится в материале ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Отмечается, что в 2023 году летний сезон начался 28 апреля и закончился 7 ноября.

«За шесть месяцев курорт посетили около 1 млн гостей, что почти на 25% превышает показатель прошлого года (806 тыс.)... Количество иностранных туристов на «Розе Хутор» за этот период превысило 2,8 тыс.», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что курорт за этот период посетили туристы из 62 стран: 45% приехали из стран СНГ, 43% — граждане государств Персидского залива, 7% европейцев и 3% из КНР.

Ранее сообщалось, что в преддверии зимних праздников растёт спрос на российские горнолыжные курорты.