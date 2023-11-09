Спрос на российские горнолыжные курорты растёт в преддверии зимних праздников

Эксперты туротрасли рассказали, какие внутренние направления пользуются спросом у россиян в преддверии новогодних праздников.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с newizv.ru заявил, что бесспорными лидерами в период новогодних каникул являются горнолыжные курорты Краснодарского края, а также Приэльбрусье, Домбай и Белокуриха.

Также, по его словам, традиционно популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, города Золотого кольца.

Со своей стороны, пиар-директор туркомпании FUN&SUN Ольга Иванова рассказала, что пользуются спросом также Сочи, Анапа, Геленджик, Махачкала, Владикавказ. При этом упали продажи туров в Казань, Карелию и на Алтай.

Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.