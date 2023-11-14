Бастрыкину доложат обстоятельства нападения собаки на девочку в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе процессуальной проверки инцидента с нападением собаки на девочку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК.

«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в тексте.

По итогам проверки будет дана правовая оценка инцидента.

Следователи уже начали проверку по факту нападения бесхозной собаки на семилетнюю девочку в поселении Фёдоровское Сургутского района. Животное укусило ребёнка за лицо.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребёнка в Сахалинской области.