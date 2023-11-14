Бастрыкину доложат обстоятельства нападения собаки на девочку в ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК.
«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в тексте.
По итогам проверки будет дана правовая оценка инцидента.
Следователи уже начали проверку по факту нападения бесхозной собаки на семилетнюю девочку в поселении Фёдоровское Сургутского района. Животное укусило ребёнка за лицо.
Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребёнка в Сахалинской области.