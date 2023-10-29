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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездомных животных в Сахалинской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребёнка в Сахалинской области.
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездомных животных в Сахалинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК в своём Telegram.

Как отмечает ведомство, безнадзорные собаки напали на семилетнего школьника возле жилого дома в Углегорске. По словам местных жителей, опубликованным средствами массовой информации, в этом районе обитает стая крупных собак, однако меры не принимаются. Пострадавший госпитализирован с укушенной раной ноги.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Сахалинской области Базарову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в заявлении.

Ранее в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявили RT, что с апреля по сентябрь 2023 года в регионе отловили 5376 бездомных собак.

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