Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездомных животных в Сахалинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает СК в своём Telegram.
Как отмечает ведомство, безнадзорные собаки напали на семилетнего школьника возле жилого дома в Углегорске. По словам местных жителей, опубликованным средствами массовой информации, в этом районе обитает стая крупных собак, однако меры не принимаются. Пострадавший госпитализирован с укушенной раной ноги.
«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Сахалинской области Базарову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в заявлении.
Ранее в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявили RT, что с апреля по сентябрь 2023 года в регионе отловили 5376 бездомных собак.