В ХМАО проводят проверку после того, как собака укусила девочку за лицо

Следователи проводят проверку по факту нападения бесхозной собаки на семилетнюю девочку в поселении Фёдоровское Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт окружного СК.

«Сургутским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению о получении семилетним ребёнком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Фёдоровский Сургутского района», — указано в публикации СК.

По имеющимся данным, бездомное животное отловлено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на ребёнка в Сахалинской области.