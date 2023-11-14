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Второго угрожавшего семье гробом с головой свиньи задержали на Урале

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Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области произвели задержание мужчины, подозреваемого в шантаже семьи в Первоуральске, которой злоумышленники с целью запугивания подбросили гроб с головой свиньи.
Второго угрожавшего семье гробом с головой свиньи задержали на Урале
  • РИА Новости

Как сообщил RT руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный стал вторым фигурантом дела.

«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления», — сообщил Горелых.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и угрозе убийством. Один из подозреваемых уже дал признательные показания.

Отмечается, что гроб для устрашения потерпевших был приобретён подозреваемыми в Екатеринбурге в одном из ритуальных салонов. Голову свиньи они купили на одной из популярных торговых площадок в сети интернет.

Ранее стало известно, что семью потерпевшего, которой прислали гроб с головой свиньи, взяли под государственную защиту.

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