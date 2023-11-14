Второго угрожавшего семье гробом с головой свиньи задержали на Урале
- РИА Новости
Как сообщил RT руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный стал вторым фигурантом дела.
«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления», — сообщил Горелых.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и угрозе убийством. Один из подозреваемых уже дал признательные показания.
Отмечается, что гроб для устрашения потерпевших был приобретён подозреваемыми в Екатеринбурге в одном из ритуальных салонов. Голову свиньи они купили на одной из популярных торговых площадок в сети интернет.
Ранее стало известно, что семью потерпевшего, которой прислали гроб с головой свиньи, взяли под государственную защиту.