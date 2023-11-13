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В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали гроб с головой свиньи

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В Первоуральске Свердловской области взяли под госзащиту семью, которой прислали гроб с головой свиньи.
В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали гроб с головой свиньи
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.

В сообщении говорится, что глава семьи сдавал квартиру 24-летнему мужчине из Нижней Туры.

Когда арендатор не вернул ключи в срок, то владелец пришёл проверить квартиру и нашёл там «нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом». Мужчина убрал коробки в подвал и уехал, не вызвав полицию. Впоследствии ему стали приходить угрозы. 

Глава семьи обратился в правоохранительные органы. После этого угрозы усилились, ему разбили окно в квартире, а возле подъезда поставили гроб, в котором находилась отрубленная свиная голова.

«Все члены семьи находятся под круглосуточной охраной. Дело находится на контроле у первоуральской полиции и областного ГУ МВД», — сказал Горелых.

По его словам, было установлено, где злоумышленники приобрели гроб и голову свиньи.

Он также заявил, что раскрытие преступления доведут до логического завершения, «несмотря на то, что угрожавшие принимают меры для примирения с потерпевшими».

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