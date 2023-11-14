В Удмуртии рекультивируют две крупные свалки

В Сюмсинском и Дебесском районах Удмуртии рекультивируют две крупные свалки. Будет очищено 6,5 га земли.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В настоящее время на месте свалок определяют границы отходов. Далее создадут выравнивающий слой из грунта и изоляционного слоя глины, после чего на рекультивируемые участки переместят 88 тыс. т мусора.

Работы производятся за счёт средств от платы за негативное воздействие на природу и штрафов за экологические нарушения.

Также стало известно, что в Твери ликвидируют несанкционированную свалку строительных отходов на улице Конечной, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональное Минприроды.

Мусор длительное время прибывал со строек Твери и Калининского района. Собственник грузовой машины, вывозившей отходы, установлен. Ему выписан штраф.

Ранее сообщалось, что для автомобилистов разработали карту с пунктами приёма старых шин.