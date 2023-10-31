Для автомобилистов разработали карту с пунктами приёма старых шин

Российский экологический оператор разработал карту с 1,5 тыс. постоянных пунктов приёма отработанных автомобильных шин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РЭО.

Как рассказали в организации, в настоящее время утилизируется 40—50% отходов шин, или около 500 тыс. т ежегодно.

«Отработанные автомобильные покрышки являются отходом четвёртого класса опасности, и их нельзя просто принести на ближайшую контейнерную площадку», — рассказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Основная задача постоянных пунктов приёма и сезонных акций по сбору отработанных шин — минимизировать появление несанкционированных свалок.

В настоящее время в реестр утилизаторов включено 90 предприятий по переработке шин.

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