Для автомобилистов разработали карту с пунктами приёма старых шин
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РЭО.
Как рассказали в организации, в настоящее время утилизируется 40—50% отходов шин, или около 500 тыс. т ежегодно.
«Отработанные автомобильные покрышки являются отходом четвёртого класса опасности, и их нельзя просто принести на ближайшую контейнерную площадку», — рассказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.
Основная задача постоянных пунктов приёма и сезонных акций по сбору отработанных шин — минимизировать появление несанкционированных свалок.
В настоящее время в реестр утилизаторов включено 90 предприятий по переработке шин.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса.