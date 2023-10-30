RT в Telegram
Подпишись

В Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса

Короткая ссылка
В Ярославской области в Рыбинском и Ростовском районах построят два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тыс. т. Российский экологический оператор вложит в проект 440 млн рублей.
В Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает телеканал «360».

«Президентом поставлена задача — к 2030 году обеспечить прохождение 100% отходов через систему сортировки отходов и в два раза снизить количество отходов, направляемых на полигоны», — сказал губернатор региона Михаил Евраев.

В Рыбинском районе комплекс мощностью 60 тыс. т планируется запустить в 2024 году, в Ростовском районе предприятие мощностью 39,9 тыс. т должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.

«Между правительством области и инвестором АО «Чистый город» подписано соглашение. Инвестор уже приступил к составлению проектно-сметной документации на строительство объектов», — заявил директор РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время на портале регионального оператора для населения действует интерактивная карта с местом расположения контейнеров и бункеров, информацией о графике вывоза отходов и отчётами о произведённом вывозе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 18 экопунктов открыты для приёма старых покрышек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить