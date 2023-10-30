В Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса

В Ярославской области в Рыбинском и Ростовском районах построят два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тыс. т. Российский экологический оператор вложит в проект 440 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Президентом поставлена задача — к 2030 году обеспечить прохождение 100% отходов через систему сортировки отходов и в два раза снизить количество отходов, направляемых на полигоны», — сказал губернатор региона Михаил Евраев.

В Рыбинском районе комплекс мощностью 60 тыс. т планируется запустить в 2024 году, в Ростовском районе предприятие мощностью 39,9 тыс. т должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.

«Между правительством области и инвестором АО «Чистый город» подписано соглашение. Инвестор уже приступил к составлению проектно-сметной документации на строительство объектов», — заявил директор РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время на портале регионального оператора для населения действует интерактивная карта с местом расположения контейнеров и бункеров, информацией о графике вывоза отходов и отчётами о произведённом вывозе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 18 экопунктов открыты для приёма старых покрышек.