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В Петербурге 18 экопунктов открыты для приёма старых покрышек

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Жители Санкт-Петербурга могут сдать старые покрышки на переработку. Для них в городе работает 18 экопунктов, принимающих опасные отходы на утилизацию.
В Петербурге 18 экопунктов открыты для приёма старых покрышек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере».

В пресс-службе Комитета по природопользованию напомнили, что отработанные покрышки являются отходом четвёртого класса опасности.

Во всех районах города действуют экопункты, а также ежедневно в рейс выходят два экомобиля, которые принимают отработанные покрышки на утилизацию.

В 2022 году горожане сдали на переработку 44 т таких отходов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.

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