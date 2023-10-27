В Петербурге 18 экопунктов открыты для приёма старых покрышек

Жители Санкт-Петербурга могут сдать старые покрышки на переработку. Для них в городе работает 18 экопунктов, принимающих опасные отходы на утилизацию.

Об этом сообщает «МК в Питере».

В пресс-службе Комитета по природопользованию напомнили, что отработанные покрышки являются отходом четвёртого класса опасности.

Во всех районах города действуют экопункты, а также ежедневно в рейс выходят два экомобиля, которые принимают отработанные покрышки на утилизацию.

В 2022 году горожане сдали на переработку 44 т таких отходов.

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