RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Сумцова рассказала об эффективной методике чистки зубов

Короткая ссылка
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что чистка зубов по методике Bass считается одной из лучших в мире, и описала, в чём её суть.
Стоматолог Сумцова рассказала об эффективной методике чистки зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Bizon

Один из основных принципов, на которых основывается методика, правильный выбор зубной щётки — у неё должны быть укороченная рабочая часть и мягкие щетинки, поделилась специалист в интервью «Вечерней Москве».

Начинать чистку следует с верхнего правого участка челюсти — квадранта: очистить нужно сначала поверхность со стороны щеки, затем — со стороны нёба вращательными движениями по часовой стрелке. Далее нужно таким же образом очистить верхний левый квадрант и перейти на нижнюю челюсть.

Сумцова также посоветовала использовать дополнительные средства — специальную нить или межзубные ёршики для очистки труднодоступных мест.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить