Стоматолог Сумцова рассказала об эффективной методике чистки зубов

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что чистка зубов по методике Bass считается одной из лучших в мире, и описала, в чём её суть.

Один из основных принципов, на которых основывается методика, правильный выбор зубной щётки — у неё должны быть укороченная рабочая часть и мягкие щетинки, поделилась специалист в интервью «Вечерней Москве».

Начинать чистку следует с верхнего правого участка челюсти — квадранта: очистить нужно сначала поверхность со стороны щеки, затем — со стороны нёба вращательными движениями по часовой стрелке. Далее нужно таким же образом очистить верхний левый квадрант и перейти на нижнюю челюсть.

Сумцова также посоветовала использовать дополнительные средства — специальную нить или межзубные ёршики для очистки труднодоступных мест.

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