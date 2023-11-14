ФАС проанализирует формирование цен на куриные яйца
- Gettyimages.ru
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ФАС уже отправила соответствующее поручение в свои территориальные отделения, которые, в свою очередь, уже связались с компаниями-производителями куриных яиц.
«На основе полученных данных служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что ФАС также направила запросы в десять федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Ранее сообщалось, что правительство России поручило сотрудникам ФАС провести проверку в связи с необоснованным ростом цен на строительные материалы.