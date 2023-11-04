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Власти поручили ФАС разобраться в росте цен на стройматериалы

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Правительство России поручило сотрудникам Федеральной антимонопольной службы провести проверку в связи с необоснованным ростом цен на строительные материалы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Власти поручили ФАС разобраться в росте цен на стройматериалы
  • РИА Новости

По его словам, российские власти обсудили рост стоимости продукции и обеспокоились этим вопросом.

«Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет всё на стоимость», — приводит ТАСС слова Хуснуллина.

Вице-премьер добавил, что губернаторы регионов должны будут проконтролировать работу ФАС в вопросе роста цен на стройматериалы.

В июне владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский сообщил о росте цен на рынке стройматериалов.

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