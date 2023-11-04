Власти поручили ФАС разобраться в росте цен на стройматериалы
- РИА Новости
По его словам, российские власти обсудили рост стоимости продукции и обеспокоились этим вопросом.
«Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет всё на стоимость», — приводит ТАСС слова Хуснуллина.
Вице-премьер добавил, что губернаторы регионов должны будут проконтролировать работу ФАС в вопросе роста цен на стройматериалы.
В июне владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский сообщил о росте цен на рынке стройматериалов.