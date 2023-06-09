Глава строительной компании Лазовский сообщил о росте цен на рынке стройматериалов в России

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский сообщил о росте цен на различные группы товаров на рынке стройматериалов в России.

В беседе с Life.ru эксперт констатировал: отечественные материалы подорожали в среднем на 20%, импортная продукция — на 50—300% в зависимости от типа и возможности её импортозамещения.

Он также спрогнозировал рост цен на отечественную древесину в пределах 10% до конца июля. По его словам, это связано с продолжением строительного сезона. Цены могут стабилизироваться в августе, возможно снижение на 5—10% перед зимним периодом, отметил Лазовский.

Что касается импортной продукции, наиболее сильно подорожали крепёж и комплектующие, а также импортные лаки и краски — от 50 до 100%, сказал эксперт. Это обусловлено логистическими сложностями и ростом курса доллара.

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