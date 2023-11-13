В Тверской области рассказали о планах по установке зарядных станций для электромобилей
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
В регионе установят ещё восемь зарядных станций до 2024 года.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, важно размещать такие станции для электромобилей прежде всего на ключевых дорогах, ведущих к достопримечательностям, а также на туристических территориях, передаёт сайт kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Калужской области создадут 45 зарядных станций для электромобилей.