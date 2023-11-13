В Тверской области рассказали о планах по установке зарядных станций для электромобилей

Тверская область стала пилотным регионом для создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Завершена установка первой «быстрой» станции в Торжке.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В регионе установят ещё восемь зарядных станций до 2024 года.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, важно размещать такие станции для электромобилей прежде всего на ключевых дорогах, ведущих к достопримечательностям, а также на туристических территориях, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Калужской области создадут 45 зарядных станций для электромобилей.