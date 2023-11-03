RT в Telegram
Подпишись

В Калужской области создадут 45 зарядных станций для электромобилей

Короткая ссылка
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рабочем совещании рассказал о проекте по созданию в регионе инфраструктуры для зарядки электромобилей в 2024 году.
В Калужской области создадут 45 зарядных станций для электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Ralf Hahn

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на региональное правительство.

«В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведётся организационная работа», — заявил Шапша.

Также он отметил, что при установке зарядной станции необходимо учитывать все нюансы, в том числе обустройство парковки и установку дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить