В Калужской области создадут 45 зарядных станций для электромобилей
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Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на региональное правительство.
«В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведётся организационная работа», — заявил Шапша.
Также он отметил, что при установке зарядной станции необходимо учитывать все нюансы, в том числе обустройство парковки и установку дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей.