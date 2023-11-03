В Калужской области создадут 45 зарядных станций для электромобилей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рабочем совещании рассказал о проекте по созданию в регионе инфраструктуры для зарядки электромобилей в 2024 году.

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на региональное правительство.

«В Калуге определены 45 точек для установки зарядных станций, для десяти из них, которые находятся в спальных микрорайонах, получено разрешение на их размещение, по 35 ведётся организационная работа», — заявил Шапша.

Также он отметил, что при установке зарядной станции необходимо учитывать все нюансы, в том числе обустройство парковки и установку дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей.