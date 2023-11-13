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Кардиолог Кондрахин рассказал о главных ошибках метеозависимых людей

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Врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что одной из главных ошибок метеозависимых людей в период пониженного атмосферного давления являются чрезмерные физические нагрузки.
Кардиолог Кондрахин рассказал о главных ошибках метеозависимых людей
  • Gettyimages.ru

«При пониженном атмосферном давлении людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прежде всего нужно стараться не работать на износ. Причём речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Ещё одной ошибкой Кондрахин назвал отсутствие здорового сна.

Также неверным врач считает употребление энергетиков, кофе и алкоголя.

Кроме того, желательно минимизировать стресс, следить за артериальным давлением и принимать назначенные врачом лекарства.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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