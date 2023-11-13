Кардиолог Кондрахин рассказал о главных ошибках метеозависимых людей
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«При пониженном атмосферном давлении людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прежде всего нужно стараться не работать на износ. Причём речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
Ещё одной ошибкой Кондрахин назвал отсутствие здорового сна.
Также неверным врач считает употребление энергетиков, кофе и алкоголя.
Кроме того, желательно минимизировать стресс, следить за артериальным давлением и принимать назначенные врачом лекарства.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.