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Медведев заявил об убытках и репутационных потерях ушедшего из России бизнеса

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Зампред Совбеза России, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев заявил об убытках и репутационных потерях ушедшего из России иностранного бизнеса.
Медведев заявил об убытках и репутационных потерях ушедшего из России бизнеса
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он отметил, что с начала специальной военной операции России организовали технологическую блокаду, но в итоге сам ушедший из страны иностранный бизнес понёс убытки.

«Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываем на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры», — сказал он на заседании попечительского совета.

Вместе с этим Медведев добавил, что за последние полтора года российские структуры доказали, что они могут решать очень многие задачи.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина выразила мнение, что российские предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет страны, должны быть особо поддержаны государством. 

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