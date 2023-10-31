В ГД обсудят возможность новых преференций для российского бизнеса

Первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина выразила мнение, что российские предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет страны, должны быть особо поддержаны государством. Для этого должны быть введены новые льготы и преференции.

Предпринимательство в России адаптировалось к новым условиям, малый и средний бизнес развиваются, уже достигнув 20% ВВП — 22% от всех налогов бюджета. Это 6 млн хозяйствующих субъектов и с учётом самозанятых почти 30 млн человек, рассказала Когогина «Парламентской газете».

Очевидно, что в новых условиях нужно ставить перед собой новые задачи, отметила она.

«Те предприятия, которые занимаются обеспечением технологического суверенитета и импортозамещения, должны быть поддержаны особым образом, например льготами, программами и преференциями. Нужно ставить новые задачи, в том числе увеличения производительности труда и реализации программ технологического совершенствования», — подчеркнула депутат.

В частности, законодатели рассмотрят вопрос о предоставлении права на кредитные каникулы для малых и средних предприятий без ухудшения кредитной истории.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.