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Обвиняемый Дружинин: Владимира Соловьёва планировали убить из-за поддержки СВО

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Обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва Максим Дружинин сообщил, что телеведущего планировали убить из-за поддержки специальной военной операции на Украине.
Обвиняемый Дружинин: Владимира Соловьёва планировали убить из-за поддержки СВО
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьёва. — RT)... в связи с активной поддержкой начала СВО», — заявил Дружинин.

Он уточнил, что за это полагался миллион рублей в качестве вознаграждения от куратора c Украины.

Отмечается, что суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Василия Стрижакова — ещё одного фигуранта дела. По мнению следствия, он совершал преступления в состоянии невменяемости.

Прокурор Милана Дигаева рассказала, что участники покушения хотели установить на автомобиль журналиста бомбу, однако их действия предотвратили правоохранители.

25 июля председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что СК России завершил расследование дела о покушении на Соловьёва.

20 октября во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело о подготовке убийства Соловьёва.

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