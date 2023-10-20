Дело по факту подготовки убийства журналиста Соловьёва поступило в военный суд
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«Уголовное дело поступило, материалы переданы судье», — сообщили ТАСС в суде.
Отмечается, что Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК России.
В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.
СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.
Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.