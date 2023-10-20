Дело по факту подготовки убийства журналиста Соловьёва поступило в военный суд

Во Второй Западный окружной военный суд в Москве поступило первое уголовное дело о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва.

«Уголовное дело поступило, материалы переданы судье», — сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК России.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.

Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.