В Петербурге полицейские ищут бросившего муляж гранаты во двор поликлиники
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Об этом сообщает региональный главк МВД России в Telegram.
«Полиция Выборгского района Петербурга ведёт розыск злоумышленника, кинувшего муляж гранаты на территорию поликлиники», — говорится в заявлении.
Уточняется, что днём 12 ноября в полицию сообщили о неизвестном мужчине, который метнул пакет к ограждению поликлиники по адресу дом 6-1 по улице Кустодиева. При этом он крикнул, что внутри граната и убежал.
Прибывшие на место происшествия полицейские нашли пакет и устройство внутри, которое, отправили на экспертизу. Специалисты установили, что обнаруженная в пакете граната взрывчатых веществ не содержит.
Ранее сообщалось, что школьнику из Хабаровского края оторвало пальцы из-за сработавшего запала гранаты.