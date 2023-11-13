В Петербурге полицейские ищут бросившего муляж гранаты во двор поликлиники

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск мужчины, который бросил муляж гранаты во двор поликлиники в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает региональный главк МВД России в Telegram.

«Полиция Выборгского района Петербурга ведёт розыск злоумышленника, кинувшего муляж гранаты на территорию поликлиники», — говорится в заявлении.

Уточняется, что днём 12 ноября в полицию сообщили о неизвестном мужчине, который метнул пакет к ограждению поликлиники по адресу дом 6-1 по улице Кустодиева. При этом он крикнул, что внутри граната и убежал.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли пакет и устройство внутри, которое, отправили на экспертизу. Специалисты установили, что обнаруженная в пакете граната взрывчатых веществ не содержит.

Ранее сообщалось, что школьнику из Хабаровского края оторвало пальцы из-за сработавшего запала гранаты.