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Пенсионерка получила травмы после взрыва гранаты во дворе в Волгограде

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В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что пожилая жительница Волгограда пострадала в результате взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома.
Пенсионерка получила травмы после взрыва гранаты во дворе в Волгограде
  • РИА Новости

«Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошёл взрыв неустановленного предмета — предположительно, гранаты», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что при взрыве травмы получила 71-летняя женщина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить, как взрывное устройство попало во двор пенсионерки.

Ранее сообщалось, что школьнику из Хабаровского края оторвало пальцы из-за сработавшего запала гранаты.

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