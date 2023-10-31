Пенсионерка получила травмы после взрыва гранаты во дворе в Волгограде

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что пожилая жительница Волгограда пострадала в результате взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома.

РИА Новости

«Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошёл взрыв неустановленного предмета — предположительно, гранаты», — цитирует заявление ведомства РИА Новости. Уточняется, что при взрыве травмы получила 71-летняя женщина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить, как взрывное устройство попало во двор пенсионерки. Ранее сообщалось, что школьнику из Хабаровского края оторвало пальцы из-за сработавшего запала гранаты.