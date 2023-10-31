Пенсионерка получила травмы после взрыва гранаты во дворе в Волгограде
- РИА Новости
«Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошёл взрыв неустановленного предмета — предположительно, гранаты», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что при взрыве травмы получила 71-летняя женщина.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить, как взрывное устройство попало во двор пенсионерки.
Ранее сообщалось, что школьнику из Хабаровского края оторвало пальцы из-за сработавшего запала гранаты.