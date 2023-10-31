Школьнику из Хабаровского края оторвало пальцы из-за сработавшего запала гранаты

Школьник из Амурского района Хабаровского края лишился двух пальцев из-за взорвавшегося в руках запала для гранат, коробку от которых он нашёл в мусорном баке во время прогулки, сообщили в МВД.

Сотрудники полиции установили, что предметы выбросил 72-летний житель посёлка Эльбан. По данным следствия, мужчина принёс домой ящики из-под гранат девять лет назад и использовал их для хозяйственных нужд.

«В октябре текущего года он заметил в одной из этих коробок жестяную банку с запалами для гранат и решил, что они будут утилизированы вместе с другим мусором», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». — RT).

На время расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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