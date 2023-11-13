В Москве рассказали об итогах добровольного квалификационного экзамена
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. За это время в нём приняли участие более 110 тыс. студентов из 582 российских и 24 зарубежных вузов», — сказала Кострома.
В следующий этап пошли 13 тыс. человек. В дальнейшем им предстоит продемонстрировать свои навыки представителям лучших московских работодателей.
Также до конца 2023 года состоится кейс-чемпионат, где студенты будут решать практические задачи, созданные на основе настоящих кейсов.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй поток для участников программы «Академия инноваторов».