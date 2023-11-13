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В Москве рассказали об итогах добровольного квалификационного экзамена

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Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома заявила, что в первом этапе добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) приняли участие более 36 тыс. человек.
В Москве рассказали об итогах добровольного квалификационного экзамена

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. За это время в нём приняли участие более 110 тыс. студентов из 582 российских и 24 зарубежных вузов», — сказала Кострома.

В следующий этап пошли 13 тыс. человек. В дальнейшем им предстоит продемонстрировать свои навыки представителям лучших московских работодателей.

Также до конца 2023 года состоится кейс-чемпионат, где студенты будут решать практические задачи, созданные на основе настоящих кейсов.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй поток для участников программы «Академия инноваторов».

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