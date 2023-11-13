В Москве открыли второй поток для участников программы «Академия инноваторов»

В Москве для предпринимателей стартовал приём заявок на второй поток обновлённой программы поддержки технологических проектов «Академия инноваторов». Второй поток открыли ещё до завершения первого из-за повышенного спроса.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы — с 14 лет», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В первом потоке отобрали 100 наиболее перспективных проектов из более 1,5 тыс. Из них 24 доработали до полноценного прототипа, восемь вышли на первую выручку. Более четверти команд провели встречи с инвесторами и заказчиками.

Второй поток начнётся в феврале 2024 года. На нём также планируется отобрать 100 предложений. Регистрация продлится до 25 января.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что все зарегистрированные участники московской онлайн-платформы «Академия инноваторов» получили доступ к карте заявок, поступающих от крупных компаний на разработку технологических решений.