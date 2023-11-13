На севере Москвы создадут 25 тысяч новых рабочих мест по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
«Договор о комплексном развитии территории заключён с компанией на 26 лет. В течение этого времени инвестор должен провести редевелопмент территории в районе Беговом общей площадью 63,5 га», — сказал Ефимов.
Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на участке построят более 2,3 млн кв. м недвижимости, в частности жильё по программе реновации, детские сады, школы, городскую поликлинику, общественно-деловое пространство и другие объекты.
В проект планируют инвестировать до 300 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка.