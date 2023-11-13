На севере Москвы создадут 25 тысяч новых рабочих мест по программе КРТ

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что после реорганизации территории бывшего завода «МиГ» на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) появится 25 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Договор о комплексном развитии территории заключён с компанией на 26 лет. В течение этого времени инвестор должен провести редевелопмент территории в районе Беговом общей площадью 63,5 га», — сказал Ефимов.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на участке построят более 2,3 млн кв. м недвижимости, в частности жильё по программе реновации, детские сады, школы, городскую поликлинику, общественно-деловое пространство и другие объекты.

В проект планируют инвестировать до 300 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка.