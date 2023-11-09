В Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка

В Москве в Лосиноостровском районе реорганизуют два неэффективно используемых участка по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Проектом решения предусмотрено строительство 138,53 тыс. кв. м различной недвижимости», — заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, один из участков отдадут под строительство жилья и образовательного комплекса по программе реновации. На втором разместят кладбище.

Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы реорганизуют участок по программе КРТ.