В Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Проектом решения предусмотрено строительство 138,53 тыс. кв. м различной недвижимости», — заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как отметил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, один из участков отдадут под строительство жилья и образовательного комплекса по программе реновации. На втором разместят кладбище.
Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы реорганизуют участок по программе КРТ.