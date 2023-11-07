В Донском районе Москвы реорганизуют участок по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Участок находится на Малой Калужской улице. В настоящее время там располагаются устаревшие склады, автосервис и другие постройки.
«В рамках комплексного развития на участке общей площадью 14,16 га планируется построить 322,5 тыс. кв. м различной недвижимости. Объём инвестиций оценивается более чем в 50,5 млрд рублей, а бюджетный эффект — почти в 1,2 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Как отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках проекта на территории намерены построить детский сад и школу на 250 и 550 детей соответственно. Также на участке появятся ФОК и жильё по программе реновации.
Ранее сообщалось, что в московском районе Фили-Давыдково появится застройка по программе КРТ.