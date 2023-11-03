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В московском районе Фили-Давыдково появится застройка по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что неэффективно используемый участок в районе Фили-Давыдково площадью 1,49 га ждёт редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В московском районе Фили-Давыдково появится застройка по программе КРТ

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации. Объём инвестиций в редевелопмент площадки оценивается почти в 5,3 млрд рублей», — добавил вице-мэр.

Участок находится по адресу: Кременчугская улица, вл. 19. Рядом расположены природный заказник «Долина реки Сетунь» и станция метро «Давыдково».

Планируется, что общий объём жилья, которое построят на этом участке, составит 53,5 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.

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