В московском районе Фили-Давыдково появится застройка по программе КРТ
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
«Проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации. Объём инвестиций в редевелопмент площадки оценивается почти в 5,3 млрд рублей», — добавил вице-мэр.
Участок находится по адресу: Кременчугская улица, вл. 19. Рядом расположены природный заказник «Долина реки Сетунь» и станция метро «Давыдково».
Планируется, что общий объём жилья, которое построят на этом участке, составит 53,5 тыс. кв. м.
Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.