Приморье и Белоруссия обсудили вопросы торговли
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Товарооборот между краем и Белоруссией увеличится за десять лет почти в пять раз. Это удобрения, бытовая техника, мебель, оптика, лифты, автомобили, а также белорусские школьные автобусы.
Губернатор Приморья поддержал идею создания оптово-распределительного центра в регионе.
«Нужно создать удобную торговую площадку для жителей края. Мы заинтересованы в поставках этих и других товаров, а также текстиля из Белоруссии», — подчеркнул Кожемяко.
Ранее сообщалось, что председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и глава парламента Липецкой области Владимир Сериков провели встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.