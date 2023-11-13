Приморье и Белоруссия обсудили вопросы торговли

Глава Приморского края Олег Кожемяко и посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой в ходе деловой встречи на полях выставки-форума «Россия» в Москве обсудили вопрос укрепления торговых связей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Товарооборот между краем и Белоруссией увеличится за десять лет почти в пять раз. Это удобрения, бытовая техника, мебель, оптика, лифты, автомобили, а также белорусские школьные автобусы.

Губернатор Приморья поддержал идею создания оптово-распределительного центра в регионе.

«Нужно создать удобную торговую площадку для жителей края. Мы заинтересованы в поставках этих и других товаров, а также текстиля из Белоруссии», — подчеркнул Кожемяко.

Ранее сообщалось, что председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и глава парламента Липецкой области Владимир Сериков провели встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.