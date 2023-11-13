RT в Telegram
Подпишись

Приморье и Белоруссия обсудили вопросы торговли

Короткая ссылка
Глава Приморского края Олег Кожемяко и посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой в ходе деловой встречи на полях выставки-форума «Россия» в Москве обсудили вопрос укрепления торговых связей.
Приморье и Белоруссия обсудили вопросы торговли
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Товарооборот между краем и Белоруссией увеличится за десять лет почти в пять раз. Это удобрения, бытовая техника, мебель, оптика, лифты, автомобили, а также белорусские школьные автобусы.

Губернатор Приморья поддержал идею создания оптово-распределительного центра в регионе.

«Нужно создать удобную торговую площадку для жителей края. Мы заинтересованы в поставках этих и других товаров, а также текстиля из Белоруссии», — подчеркнул Кожемяко.

Ранее сообщалось, что председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и глава парламента Липецкой области Владимир Сериков провели встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить