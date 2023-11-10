Представители Тюменской и Липецкой областей обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и глава парламента Липецкой области Владимир Сериков провели встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Сериков, который прибыл в регион с рабочим визитом, также ознакомился с работой думы, пообщался с главами комитетов и постоянной комиссии, с руководителями фракций.

«Укрепление межпарламентского взаимодействия помогает эффективнее решать задачи дальнейшего социально-экономического развития территорий, разрабатывать и совершенствовать нормативно-правовую базу для повышения уровня и качества жизни наших граждан», — сказал Сайфитдинов.

Ранее сообщалось, что Выборг и Псков подписали соглашение об установлении партнёрских отношений.