Представители Тюменской и Липецкой областей обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Сериков, который прибыл в регион с рабочим визитом, также ознакомился с работой думы, пообщался с главами комитетов и постоянной комиссии, с руководителями фракций.
«Укрепление межпарламентского взаимодействия помогает эффективнее решать задачи дальнейшего социально-экономического развития территорий, разрабатывать и совершенствовать нормативно-правовую базу для повышения уровня и качества жизни наших граждан», — сказал Сайфитдинов.
Ранее сообщалось, что Выборг и Псков подписали соглашение об установлении партнёрских отношений.