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Представители Тюменской и Липецкой областей обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и глава парламента Липецкой области Владимир Сериков провели встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Представители Тюменской и Липецкой областей обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Bolshykh

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Сериков, который прибыл в регион с рабочим визитом, также ознакомился с работой думы, пообщался с главами комитетов и постоянной комиссии, с руководителями фракций.

«Укрепление межпарламентского взаимодействия помогает эффективнее решать задачи дальнейшего социально-экономического развития территорий, разрабатывать и совершенствовать нормативно-правовую базу для повышения уровня и качества жизни наших граждан», — сказал Сайфитдинов.

Ранее сообщалось, что Выборг и Псков подписали соглашение об установлении партнёрских отношений.

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