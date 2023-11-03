Выборг и Псков подписали соглашение об установлении партнёрских отношений

В рамках общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» подписано соглашение об установлении партнёрских отношений между Выборгским районом Ленобласти и Псковом.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Подписи под документом поставили глава администрации Выборгского района Валерий Савинов и глава Пскова Борис Ёлкин.

Стороны будут сотрудничать в таких сферах, как бизнес, культура, спорт, туризм.

«Город Выборг и город Псков — это два исторических города России, имеют богатый культурный и духовный потенциал, нам в любом случае есть чем обмениваться», — заявил Ёлкин.

Ранее сообщалось, что соглашение об экономическом сотрудничестве подписали торгово-промышленные палаты Ставропольского края и Омской области.