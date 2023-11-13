Врач Романенко посоветовала не злоупотреблять жаропонижающими средствами

Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала об основных ошибках, которые совершают люди при борьбе с повышенной температурой.

Использование комбинированных лекарственных препаратов при температуре тела 37,2 °С только убирает симптомы заболевания, а не лечит его, поделилась в беседе с Радио Sputnik врач Романенко.

«Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдёт на работу или учёбу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция», — сказала эксперт.

Также она отметила, что температура 37 °С не обязательно патология и не всегда стоит её сбивать, так как это реакция на болезнь организма и он в данном случае борется.

«Днём можно побыть даже с температурой 37,5—38 °С, если человек хорошо себя чувствует. К вечеру, если вы уже устали, хочется поспать, болит голова, можно принять жаропонижающий препарат. Исключение составляют люди, у которых есть какие-то заболевания центральной нервной системы. Тогда нужно снижать температуру раньше и не допускать ее подъёма выше 38 °С», — заявила Романенко.

В то же время, как сказала специалист, нередки случаи, когда люди, наоборот, не сбивают температуру, даже если она поднимается до 39 °С при относительно хорошем самочувствии.

«Такую температуру не нужно терпеть, нужно облегчить состояние своего организма, принять жаропонижающее средство, чтобы избежать дополнительной нагрузки на мозг и сердце», — заключила терапевт.

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