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Автоэксперт призвал запретить проезд грузовиков по трассам в выходные и праздники

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Анастасия Белоусова
Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова разгрузить летом курортные трассы с помощью льготных коридоров.

«У нас дорога на Юг одна — это трасса «Дон» М-4. Других дорог нет. Самая загруженная дорога — платная дорога, а не бесплатные участки. Другое дело, что на дороги, относительно зарплат, цена существенно поднялась. И с тарифами нужно работать», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы было меньше пробок, в выходные и праздничные дни нужно запрещать движение грузовикам.

«Это задача номер один. С вечера пятницы до воскресенья — движение только легковых автомобилей и тех, кто везёт скоропортящиеся продукты. Всё», — уверен Субботин.

Ранее в России предложили разгрузить курортные трассы летом с помощью льготных коридоров.

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