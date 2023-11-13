В России предложили разгрузить курортные трассы летом с помощью льготных коридоров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разгрузить летом курортные трассы с помощью льготных коридоров. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть у RT.

В обращении политолог отметил, что с началом летнего курортного сезона значительно возрастает нагрузка на автомобильную трассу М-4 «Дон», которая позволяет гражданам из разных федеральных округов добраться на личном транспортном средстве до курортов Кавказа, Краснодарского края, Крыма и т. д.

При этом, как он отметил, пик отпускных поездок приходится на июль — август, когда одномоментно большое количество автомобилей из западной части страны устремляется на юг. В итоге возникают многокилометровые пробки, а туристы, в том числе дети, вынуждены проводить в автомобиле дополнительные часы на жаре.

Решить эту проблему можно было бы с помощью создания специальных временных коридоров, в которых автомобили из определённых федеральных округов могли бы воспользоваться скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4.

Например, автомобили из Центрального ФО имеют льготные условия в первую неделю июля и августа, Северо-Западного ФО — во вторую неделю июля и августа и т. д. С одной стороны, как считает Орлов, это помогло бы гражданам спланировать отпуск и воспользоваться скидкой, с другой — развести потоки автомобилей и минимизировать проблему пробок.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» специальных льготных временных коридоров в летний период массового курортного отдыха», — говорится в тексте обращения.

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