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Правительство России поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков

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Правительство России поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и прочих средств индивидуальной мобильности.
Правительство России поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков
  • РИА Новости

«Отзывом правительства России, подготовленным Минюстом с учётом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект», — заявил РИА Новости сенатор Артём Шейкин.

В законопроекте прописаны предложения о штрафных санкциях за вождение электросамокатов, велосипедов и других СИМ в нетрезвом виде, превышение скорости и езду вдвоём.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее выразил мнение, что владельцев самокатов нужно обязать получать регистрационные номера на свои транспортные средства. Это позволит осуществлять контроль за нарушениями ПДД.

Также депутат ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект, который предполагает, что местные власти могут запрещать использование электросамокатов или вводить ограничения скорости с согласия жителей.

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