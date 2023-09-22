Автоэксперт Шапарин предложил обязать владельцев регистрировать самокаты
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«Мы с депутатом Делягиным предлагали ввести систему регистрации электросамокатов, в частности устанавливать на них номера, как на мопеды, чтобы системы фотовидеофиксации могли использоваться для контроля за этим видом транспорта», — поделился эксперт в интервью телеканалу «Звезда».
Он добавил, что в дополнение к этому в новом разделе КоАП должны быть обозначены штрафные санкции для нарушителей.
По его словам, регистрацию средства индивидуальной мобильности (СИМ) пользователь должен будет осуществлять в личном кабинете на госуслугах.
Ранее сообщалось, что в Общественной палате России 21 сентября прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей СИМ. На базе экспертных предложений в ОП готовят проект новых ПДД, который представят в ближайшее время.