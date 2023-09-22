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Автоэксперт Шапарин предложил обязать владельцев регистрировать самокаты

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что владельцев самокатов нужно обязать получать регистрационные номера на свои транспортные средства. Это позволит осуществлять контроль за нарушениями ПДД.
Автоэксперт Шапарин предложил обязать владельцев регистрировать самокаты
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«Мы с депутатом Делягиным предлагали ввести систему регистрации электросамокатов, в частности устанавливать на них номера, как на мопеды, чтобы системы фотовидеофиксации могли использоваться для контроля за этим видом транспорта», — поделился эксперт в интервью телеканалу «Звезда».

Он добавил, что в дополнение к этому в новом разделе КоАП должны быть обозначены штрафные санкции для нарушителей.  

По его словам, регистрацию средства индивидуальной мобильности (СИМ) пользователь должен будет осуществлять в личном кабинете на госуслугах.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России 21 сентября прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей СИМ. На базе экспертных предложений в ОП готовят проект новых ПДД, который представят в ближайшее время.

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