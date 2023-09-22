Автоэксперт Шапарин предложил обязать владельцев регистрировать самокаты

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что владельцев самокатов нужно обязать получать регистрационные номера на свои транспортные средства. Это позволит осуществлять контроль за нарушениями ПДД.

«Мы с депутатом Делягиным предлагали ввести систему регистрации электросамокатов, в частности устанавливать на них номера, как на мопеды, чтобы системы фотовидеофиксации могли использоваться для контроля за этим видом транспорта», — поделился эксперт в интервью телеканалу «Звезда».

Он добавил, что в дополнение к этому в новом разделе КоАП должны быть обозначены штрафные санкции для нарушителей.

По его словам, регистрацию средства индивидуальной мобильности (СИМ) пользователь должен будет осуществлять в личном кабинете на госуслугах.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России 21 сентября прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей СИМ. На базе экспертных предложений в ОП готовят проект новых ПДД, который представят в ближайшее время.