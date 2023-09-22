ОП готовит проект новых ПДД для пешеходов и самокатчиков

В Общественной палате России 21 сентября прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). И те и другие вынуждены передвигаться по тротуарам, при этом стоит вопрос безопасности и соблюдения прав. На базе экспертных предложений в ОП готовят проект новых ПДД, который представят в ближайшее время.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Первым разделом будущего проекта ПДД в Общественной палате предложили сделать правила для пешеходов. Концепцию документа обнародуют на форуме «Сообщество», который ОП проведёт в октябре в Вологде, рассказал зампред комиссии ОП по безопасности Александр Холодов.

«Количество участников движения по тротуарам сильно выросло. Мы предложили ввести правостороннее движение для пешеходов, а также наносить разметку там, где это возможно, чтобы люди ориентировались в направлении собственного движения».

В пешеходных ПДД хотят прописать обязанность родителей держать маленьких детей за руку, а собак — на коротком поводке. Также могут запретить ходить по тротуарам в пьяном виде.

Что касается штрафов, то их для пешеходов вводить пока не планируют, заключил Холодов.

Ранее директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман предупредила, что доступные для проката модели электросамокатов не предназначены для катания вдвоём, а нарушение этого правила повышает риск травматизма.